İlk olarak tanıtıldığı 2013 yılında daha az yeteneğe sahip olan RoboBee Harvard araştırmacılarının yaptığı geliştirme çalışmaları ile 2016 yılında duvara tırmanabilir hale geldi.

SUYA GİREBİLİYOR

RoboBee çalışmaların ardından artık su yüzeyinde kalabildiği gibi suya da girip çıkabiliyor. RoboBee'de suyun yüzey gerilimini kırarak su ve hava arasındaki geçişi sağlayabilmek için küçük bir yanıcı motor kullanılmış. Teorik modelleme ve deneysel veriler ile kanat çırpma hızının hava yolculuğunda 200-300 Hz, suda ise 9-13 Hz olduğu belirtiliyor.

Minik robotun havada ve suda hareket edebilmesi iki aşamalı bir sisteme bağlı. İlk olarak robot arı su yüzeyine doğru yüzerken suyun üstündeki bir yüzme odasına topluyor. Odacık içindeki bir elektrolitik plaka, suyun oksihidrojene dönüşmesini sağlıyor. Bu da, robotun kanatlarının suyun dışına çıkmasına yetecek kadar yüzme kuvveti sağlar. Odanın içindeki bir kıvılcım yanıcı oksihidrojeni, RoboBee’yi tekrar havaya çıkarmak için gerekli yakıt görevi görüyor.

Uçabilen ve yüzebilen mini robot VİDEO

ARAMA KURTARMALARDA FAYDA SAĞLAYABİLİR

Bu tür mikrorobotlar yakın gelecekte arama-kurtarma görevleri ve araştırma-inceleme çalışmalarında kullanılabilir. Robotların farklı ortam koşullarına uyum sağlayabilmesi de bu zorlu görevlerde kullanılabilmesinin önünü açıyor. Çok işlevli robotlar yakın gelecekte birçok alanda bizlere yardımcı olacak.