Uçan araba BlackFly tanıtıldı

Adnan Oktar'a yönelik düzenlenen operasyonun ardından örgütün yapılanması ve tecavüz düzeni de deşifre edildi.

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Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım'ı "Bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı." sözleriyle duygulandırdı.