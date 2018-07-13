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Uçan araba BlackFly tanıtıldı

Saatte 100 kilometre hızla ilerleyen uçan araba BlackFly, deneme sürüşünü başarıyla tamamladı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 13:44..
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Opener şirketinin geliştirdiği uçan araba "BlackFly", saatte 100 kilometre hızla 40 kilometre yol alabiliyor.

BlackFly'ın, havacılık otoritesinin kullanımına izin verdiği Kanada'da test edildiği, "2 kanata dağılan 8 itici sistemin" güç sağladığı tek kişilik kokpite sahip olduğu belirtildi.

PİLOT EHLİYETİNE GEREK YOK

Uçan arabayı kullanmak için pilot ehliyetine ihtiyaç olmasa da belirli bir eğitimden geçmenin gerektiği ifade edildi.

Üreticileri, BlackFly'ın ilk modellerinin pahalı olacağını ancak süreç içinde spor bir araç fiyatına satılmasının planladığını belirtiyor.

Uçan araba BlackFly tanıtıldı VİDEO

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