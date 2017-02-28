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Uçan balon altında öğle uykusu

Antalya Konyaaltı Plajı'nda uçan balon satan iki satıcı balonların altında öğle uykusu uyumaları ilgi çekti.

28.02.2017 - 10:31
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Güneşli günlerde sahil şeridini bir uçtan diğerine gezen, yürüyüş yapan ailelerin çocuklarına balon satarak geçimini sağlayan gençler, gökyüzünün bulutlanmasını fırsat bildi.

Uçan balon altında öğle uykusu

BALONLARIN ALTINDA YORGUNLUK ATTILAR

Sahilde balonları koluna bağlayarak uçmasını engelleyen satıcı, kısa süreliğine de olsa 'şekerleme yaparak' yorgunluk attı. Çeşitli çizgi film karakterlerinin şekillerinden oluşan uçan balonları eline bağlayarak sahile uzanan baloncuları görenler onun fotoğraflarını çekti.

Uçan balon altında öğle uykusu

Havanın bulutlu olmasından dolayı satış yapamadığını belirten satıcı genç, çok yorulduğu için kısa süreliğine uzanarak dinlendiğini söyledi. Aralarında Pepe, Niloya, Casper, Caillou, Tom ve Jerry gibi çizgi film karakterlerinin bulunduğu balonlar, 5-50 TL'den satılıyor.

Uçan balon altında öğle uykusu

Uçan balon altında öğle uykusu

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