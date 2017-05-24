Uçan Süpürge'de ödüller sahiplerini buldu

"Birlikte Festival Yapıyoruz" temasıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Devlet Opera ve Balesi Salonu'nda gerçekleştirildi.

"20. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali"nde bu yıl Onur Ödülü'ne layık görülen sinema sanatçısı Perran Kutman ödülünü, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Kurucusu Halime Güner ve Damla Akkaşık'tan aldı.

Törende, Uçan Süpürge'nin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kutman, 16 yaşında konservatuvar öğrencisiyken Ülvi Uraz Tiyatrosu'nda, Haldun Taner'in yazdığı "Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım" oyununun provaları sırasında uçan süpürgeyle oynadığı bir anısını anlattı.

Kutman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"16 yaşındaki uçan süpürgeden, bugünkü uçan süpürgeye kadar geçen 52 uzun yıl sonra bu ödüle layık görüldüğüm için çok teşekkür ederim. Onur kelimesi ne kadar ağır bir kelime aslında, altında ne kadar çok şey yatıyor. Mesleğe saygı, sevgi, dik duruş, boyun eğmemek, mesleği sevmek yarıyor. Nice 20 yıllara Uçan Süpürge. Bu ödüle layık görüldüğüm için tekrar çok teşekkür ediyorum."





ÖDÜL ALAN DİĞER İSİMLER

"Sinemanın farklı alanlarından emek veren kadınların başarılarını ve emeklerini görünür kılma" amacıyla verilen "Bilge Olgaç Başarı Ödülü"nün sahibi Documentarist İstanbul Belgesel Günleri’nin ve Hangi İnsan Hakları Film Festivali'nin kurucusu, belgesel sinemacı Emel Çelebi, ödülünü sinema sanatçısı Lale Mansur'dan aldı.

"Uçan Süpürge Tema Ödülü"ne de bu yıl edebiyatçı yazar Aslı Erdoğan layık görüldü. Erdoğan'ın ödülünü ise annesi Mine Aydostlu aldı.

Genç kadın oyuncuları yüreklendirmek, sinema yolculuklarını destekleyerek üretimlerine dikkati çekmek ve Türkiye sinemasında kadınlara yönelik güçlü, olumlu kadın rollerinin yazılmasına teşvik etmek amacıyla verilen "Uçan Süpürge Genç Cadı Ödülü", genç oyuncu Ecem Uzun'a layık görüldü. Rahatsızlığı nedeniyle ödül törenine katılamayan Uzun'un ödülünü ise yönetmen Yeşim Ustaoğlu aldı.

Uluslararası Sinema Yazarları Örgütü'nün (FIPRESCI) jürisi, Portekiz, Hırvatistan, Makedonya, İspanya, Slovakya, Brezilya, Fransa ve Türkiye olmak üzere 8 ülkenin filmleri arasından Yeşim Ustaoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Tereddüt" filmini ödüle layık gördü. Ustaoğlu ödülünü FIPRESCI jürisi Bartosz Zurawiecki, Renata Habets ve Sevim Okyay'ın elinden aldı.

Ayrıca, Mehmet Sobacı, Bayram Önal ve Ülkü Sayın, Almanya Büyükelçiliği, İletişim Fakültesi Mezunları Vakfını temsilen Belma Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Gabriel Munuera- Vinals'a da teşekkür ödülü takdim edildi.