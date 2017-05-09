Uçan taksiler 2020 yılı sonuna yetişecek

Yeryüzündeki artan trafikle birlikte taksicilik gökyüzüne taşınıyor. Taksi endüstrisini birkaç yılda yeniden şekillendiren Uber şirketi, 2020 yılı sonuna kadar ilk uçan taksilerini kullanmayı planlıyor.

Geçtiğimiz haftanın başlarında şirketin Baş Ürün Sorumlusu Jeff Holden, Dallas'daki Uber Elevate Zirvesinde, şirketin Texas ve Dubai'deki yeni projelerini 2020 yılına kadar başlatmayı planladığını açıkladı. Uçan taksiler, küçük, sıfır emisyonlu olacaklar ve karadan dikey bir şekilde kalkıp yine dikey bir şekilde inecekler. Kompakt insan taşıyıcılar ayrıca şehirlerde çalışabilecek kadar sessiz olacaklar.

2 SAATLİK YOLU 15 DAKİKAYA İNDİRECEK

İlk tahminler uçan taksilerin, San Francisco şehir merkezinden San Jose şehir merkezine olan yolculuk süresini, 15 dakikaya kadar azaltacağını gösteriyor. Şu anda, aynı mesafe karayolu toplu taşıma araçları ile kat edildiğinde iki saatten fazla zamana almakta.

ÜCRETLER ASTRONOMİK OLMAYACAK

Ancak daha etkileyici olan şey, bu hizmetin fiyatı Uber’ın mevcut sistemine göre çok daha pahalı olmayacak. Mil başına yaklaşık 1.32 $’lık bir ücretlendirme yapılması bekleniyor. Firma, uzun vadede bu fiyatın önemli ölçüde düşeceğini öngörüyor.

Uber bu iddialı projeyi gerçekleştirmek için birçok diğer şirketle işbirliği yapacak. ABD elektrikli araç şarj istasyonu üreticisi ChargePoint, Uber’ın ağı için özel bir şarj cihazı üzerinde çalışırken Bell Helicopter, Aurora, Pipistrel, Mooney ve Embraer uçan taksileri geliştirecek. Hilwood Properties de, "birden fazla kalkış ve iniş rampalarına sahip VTOL merkezlerinden ve şarj altyapısından" sorumlu olacak.