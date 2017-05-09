taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.410
USD
3,6065
EURO
3,9316
ALTIN
142,03
PETR
49,3400

Uçan taksiler 2020 yılı sonuna yetişecek

Dünya genelinde artan trafik sorunlarına çözüm için üretilen uçan taksilerin, 2020 yılı sonlarına doğru faaliyete geçmesi bekleniyor.

09.05.2017 - 13:26
  1. Haberler
  2. Teknoloji

taksi

Yeryüzündeki artan trafikle birlikte taksicilik gökyüzüne taşınıyor. Taksi endüstrisini birkaç yılda yeniden şekillendiren Uber şirketi, 2020 yılı sonuna kadar ilk uçan taksilerini kullanmayı planlıyor.

Geçtiğimiz haftanın başlarında şirketin Baş Ürün Sorumlusu Jeff Holden, Dallas'daki Uber Elevate Zirvesinde, şirketin Texas ve Dubai'deki yeni projelerini 2020 yılına kadar başlatmayı planladığını açıkladı. Uçan taksiler, küçük, sıfır emisyonlu olacaklar ve karadan dikey bir şekilde kalkıp yine dikey bir şekilde inecekler. Kompakt insan taşıyıcılar ayrıca şehirlerde çalışabilecek kadar sessiz olacaklar.

Uçan taksiler 2020 yılı sonuna yetişecek

2 SAATLİK YOLU 15 DAKİKAYA İNDİRECEK

İlk tahminler uçan taksilerin, San Francisco şehir merkezinden San Jose şehir merkezine olan yolculuk süresini, 15 dakikaya kadar azaltacağını gösteriyor. Şu anda, aynı mesafe karayolu toplu taşıma araçları ile kat edildiğinde iki saatten fazla zamana almakta.

ÜCRETLER ASTRONOMİK OLMAYACAK

Ancak daha etkileyici olan şey, bu hizmetin fiyatı Uber’ın mevcut sistemine göre çok daha pahalı olmayacak. Mil başına yaklaşık 1.32 $’lık bir ücretlendirme yapılması bekleniyor. Firma, uzun vadede bu fiyatın önemli ölçüde düşeceğini öngörüyor.

Uçan taksiler 2020 yılı sonuna yetişecek

Uber bu iddialı projeyi gerçekleştirmek için birçok diğer şirketle işbirliği yapacak. ABD elektrikli araç şarj istasyonu üreticisi ChargePoint, Uber’ın ağı için özel bir şarj cihazı üzerinde çalışırken Bell Helicopter, Aurora, Pipistrel, Mooney ve Embraer uçan taksileri geliştirecek. Hilwood Properties de, "birden fazla kalkış ve iniş rampalarına sahip VTOL merkezlerinden ve şarj altyapısından" sorumlu olacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

59
FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

62
CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

299
Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

91
Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

128
Deniz Baykal ile Ertuğrul Özkök'ün restleşmesi

Deniz Baykal ile Ertuğrul Özkök'ün restleşmesi

31
Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM