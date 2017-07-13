Üçyol- Buca Metrosu'nun yapımına 2018'de başlanacak

Üçyol-Buca Metrosu için çalışmalar hızlandırıldı. Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) süreci de yapılıyor.





318 MİLYON LİRA HARCANACAK

Projenin her bir kilometresi için 245 milyon lira, toplam maliyeti için ise 3 milyar 318 milyon lira harcanacak. Hat; 11 duraktan oluşacak ve hattın 13.5 kilometre uzunluğuna sahip olması planlanıyor.

2022 YILINDA HİZMETE GİRECEK

Sürücüsüz ve son teknoloji setlerin kullanılması planlanan projenin 2021 yılı sonunda tamamlanması ve 2022 yılı ortasında hizmete girmesi bekleniyor.

DURAKLAR BELLİ OLDU

1- Buca Çamlıkule

2- Buca Koop

3- Dokuz Eylül Tınaztepe Kampüsü

4- Hasanağa Bahçesi

5- Kasaplar Meydanı

6- Buca Belediyesi

7- Şirinyer

8- General Asım Gündüz

9- Bozyaka

10- Zafertepe

11- Üçyol