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UFRAD'dan AVM'lere dolar tepkisi

UFRAD; AVM'lerde devam eden dolar üzerinden kiralamalara ilişkin tepkisini ortaya koydu.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 14:01..
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21. yüzyılın markalı perakendeciliğe yeni ufuklar kazandıran çağdaş işletme şekli ve Franchising sisteminin Türkiye’deki tek çatı örgütü olan UFRAD Franchising Derneği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, dövizdeki hareketlilikle ilgili, ‘dövizinizi bozdurun’ çağrısına alışveriş merkezleri başta olmak üzere özel sektördeki birçok firmayı katkı sağlamaya çağırıyor.

'TL'YE DÖNÜŞ VE KUR SABİTLEME YAPILMALI'

UFRAD Franchising Derneği, AVM’lerin içinde bulunduğumuz ekonomik durumda markalarımıza destek olmalarını ve kiralarda ‘TL’ye dönüş ve kur sabitleme’ yoluna gitmelerini bekliyor.

UFRAD'DAN KAMPANYA

Yıllık 43 milyar dolarlık ticari işlem hacmine sahip Türkiye’deki Franchising Sisteminin tek temsilcisi olan UFRAD, “ABD’nin dolar oyununa karşı, 15 Temmuz ruhu ile ekonomide milli mücadele" kampanyası başlatıyor.

UFRAD NEDİR

UFRAD, bugün sayıları 200’ü aşan uluslararası statüye sahip güçlü firmayı çatısı altında toplamış bir sivil toplum örgütüdür.

KONUYLA İLGİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenlenecek. UFRAD, “ABD’nin dolar oyununa karşı, 15 Temmuz ruhu ile ekonomide milli mücadele" kampanyası konulu basın toplantısının yapılacağı yer ve saat bilgisi aşağıdaki gibidir.

Yer: İstanbul Ceylan Intercontinental Otel – Büyük Salon

Adres: Gümüşsuyu Mahallesi, Asker Ocağı Caddesi No:1, 34437 Taksim / İstanbul

Tarih: 17 Ağustos 2018

Cuma Saat: Başlangıç 10:00 -Kahvaltı / Bitiş 12.00

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