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Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin elindeki verileri açıklayan Uğur Dündar, 'hayır' oylarının önde olduğunu ifade etti.

11.04.2017 - 08:30
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Türkiye 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanıyor.  AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'evet' cephesi, çok güçlü bir 'evet' oranı bekliyor.

Halk TV canlı yayınında izleyiciyle buluşan Uğur Dündar, yayın sırasında AKAM Başkanı'nın gönderdiği mesajı okudu.

Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

Dündar, bu referandumda kesinlikle açık ara farkla 'hayır' çıkacağını, bunun tarihi bir sonuca dönüşebileceğini söyledi.

EVET ÇIKARSA ŞİRKETİ KAPATACAK

Dündar'ın okuduğu mesajda şu ifadeler yer aldı: "Referanduma yönelik son anket çalışmamız tamamlanmış olacak. AKAM olarak ‘evet’ çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘hayır’ çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür"

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