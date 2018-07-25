Uğur Dündar CHP'de değişim istedi

Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, 24 Haziran seçimlerinde milletin tercihi Recep Tayyip Erdoğan olunca uzun süren bir tatile çıktı.

1 ay boyunca gündemden uzak kalıp, hiçbir yazı yazmayan Dündar, tatilini sonlandırdı.

İlk yazısında CHP'de süren olağanüstü kurultay tartışmalarına değinen Sözcü yazarı, tarafını belli etti.

"CHP'DE DEVRİM GİBİ BİR DEĞİŞİM"

Dündar, "Sözün özüne gelirsek; tükenen umutların yeniden yeşerebilmesi ve güven duygusunun tazelenebilmesi için değişim şart. Ama sadece kişilere endeksli olmayan, kuruluştaki yüce felsefenin yeniden hayat bulacağı, ilkeli ve tüm toplumu kucaklayıcı devrim gibi bir değişim." diye yazdı.