Uğur Dündar: Uyuyan dev kıpırdandı

Halk oylamasında Evet oylarının üstün gelmesinin ardından Hayır cephesinde durumlar karışık.

Özellikle CHP'de, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıranlar her geçen gün kendini belli ediyor.

UĞUR DÜNDAR DA KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Muharrem İnce, Fikri Sağlar ve 'uzaktan laf dokundurmalarıyla' Deniz Baykal ilk ortaya çıkan isimler. Bugün de Sözcü yazarı Uğur Dündar, alenen Kılıçdaroğlu'nu değiştireceklerini duyurdu.

ÖNCE KILIÇDAROĞLU DEĞİŞECEK, SONRA AKP

Dündar, "Uyuyan dev kıpırdandı, önce muhalefetteki iktidar, sonra AKP iktidarı değişecek. Hiçbir şey eskisi gibi sürüp gitmeyecek." diye yazdı.