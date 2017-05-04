taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.863
USD
3,5318
EURO
3,8502
ALTIN
140,28
PETR
50,6100

Uğur Dündar: Uyuyan dev kıpırdandı

Hayır oylarının yüzde 49 çıkmasının ardından muhalefet kanadında kavgalar eksik olmuyor. CHP'de hedefte Kılıçdaroğlu var.

04.05.2017 - 09:09
  1. Haberler
  2. Gündem
Uğur Dündar: Uyuyan dev kıpırdandı

Halk oylamasında Evet oylarının üstün gelmesinin ardından Hayır cephesinde durumlar karışık.

Özellikle CHP'de, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıranlar her geçen gün kendini belli ediyor.

UĞUR DÜNDAR DA KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Muharrem İnce, Fikri Sağlar ve 'uzaktan laf dokundurmalarıyla' Deniz Baykal ilk ortaya çıkan isimler. Bugün de Sözcü yazarı Uğur Dündar, alenen Kılıçdaroğlu'nu değiştireceklerini duyurdu.

ÖNCE KILIÇDAROĞLU DEĞİŞECEK, SONRA AKP

Dündar, "Uyuyan dev kıpırdandı, önce muhalefetteki iktidar, sonra AKP iktidarı değişecek. Hiçbir şey eskisi gibi sürüp gitmeyecek." diye yazdı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Le Pen ve Macron canlı yayında tartıştı

Le Pen ve Macron canlı yayında tartıştı

27
FBI Başkanı Comey: Rusya dünyadaki en büyük tehlike

FBI Başkanı Comey: Rusya dünyadaki en büyük tehlike

29
Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

10
Adana'da kız isteme: 6 ölü

Adana'da kız isteme: 6 ölü

28
Adana'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalanandı

Adana'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalanandı

35
CHP'li başkan tartıştığı şahsı öldürdü

CHP'li başkan tartıştığı şahsı öldürdü

22
Paris Camisi yöneticisi siyasilerin ırkçı söylemlerine tepkili

Paris Camisi yöneticisi siyasilerin ırkçı söylemlerine tepkili

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM