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Uğur Yücel tabuta girdi, fenalaştı

İçerde'nin geçen hafta yayınlanan bölümünde tabuta giren Uğur Yücel, zor anlar yaşadı.

26.03.2017 - 14:13
  1. Haberler
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İçerde'nin geçen hafta yayınlanan bölümünde 'Celal Baba' rolünü canlandıran Çetin Tekindor'un, düşmanı 'Kudret'i Uğur Yücel'i diri diri mezara gömmesi izleyenleri şoke etmişti.

Polis olan Mert'in Celal'in muhbiri olduğunu çözen Kudret ikilinin birlikte çalıştığını fotoğraflayabilmek için Oyun kurdu. Kudret'in planını önceden öğrenen Celal, düşmanını hüsrana uğratarak oyununu bozdu.

Uğur Yücel tabuta girdi, fenalaştı

Celal, Kudret'i canlı canlı tabuta koyduktan sonra mezara gömdü.

Uğur Yücel tabuta girdi, fenalaştı

TABUTTA FENALAŞTI

5 kez tekrarlanan bu sahnede soğuk terler döktüğünü söyleyen Uğur Yücel; "Kapalı ve dar yerde kalma korkum var. Üzerime bir de toprak atılınca fenalaştım. Canlı canlı tabuta girmek ne fena bir şeymiş." dedi.

Uğur Yücel tabuta girdi, fenalaştı

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