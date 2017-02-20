taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6236
EURO
3,8475
ALTIN
143,78
PETR
55,9500

Ukrayna-Türkiye fuhuş hattı çökertildi

Ukrayna Kiev'de genç kadınları Türkiye'ye fuhuşa gönderen bir örgüt çökertildi.

20.02.2017 - 09:54
  1. Haberler
  2. Dünya

ukrayna

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Muhafız Birliği'nden yapılan açıklamada, Ukraynalı iki kadının kurduğu örgütün, ülke genelinde 30 yaş ve altındaki kadınları Türkiye'ye fuhuş yapmaya gönderdiği tespit edildi.

İKİ KADIN YAKALANDI

Bu şekilde Kiev Borispol Havalanı'ndan Türkiye'ye iki kadın gönderilmek üzereyken bu kişilerin Ukrayna polisi tarafından durdurulduğu ve bunun ardından yapılan operasyonla, örgütün lideri iki kadının yakalandığı bildirildi.

5-20 YIL HAPİS İSTENİYOR

Örgütün iki elebaşısının insan ticareti suçlamasıyla mahkemeye sevkedildikleri ve Ukrayna yasalarında söz konusu suç hakkında beş yıl ile yirmi yıl arası hapis cezası istendiği belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Messi Barcelona'ya 89. dakikada 3 puan getirdi

Messi Barcelona'ya 89. dakikada 3 puan getirdi

5
TSK'daki pilot açığı hızla kapanıyor

TSK'daki pilot açığı hızla kapanıyor

23
Kolombiya'da FARC tamamen silah bıraktı

Kolombiya'da FARC tamamen silah bıraktı

13
Irak'ta DEAŞ'a karşı 45 kilometrelik hendek kazılıyor

Irak'ta DEAŞ'a karşı 45 kilometrelik hendek kazılıyor

10
FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

1
Seyir halinde alev alan cipten son anda kurtarıldılar

Seyir halinde alev alan cipten son anda kurtarıldılar

5
Çavuşoğlu: YPG ve DEAŞ birbirine silah satıyor

Çavuşoğlu: YPG ve DEAŞ birbirine silah satıyor

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM