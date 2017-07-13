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Ukrayna ve AB Zirvesi başladı

AB-Ukrayna zirvesinde liderler bir araya gelerek Ukrayna'nın NATO üyeliğini tartıştı.

13.07.2017 - 17:15
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, 2020 yılına kadar ülkesindeki standartları yükselterek bu tarihten itibaren NATO üyesi olabilmek için ittifak ile müzakerelere başlandığını açıklamıştı.

Ukrayna ve AB Zirvesi başladı

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ DE KONUŞULDU

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, bugün Kiev'de Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Ukrayna'nın NATO üyeliği konuşuldu.

Ukrayna ve AB Zirvesi başladı

"NATO ÜYELİĞİMİZ HAKKINDA OLUMLU TEPKİLER ALDIK"

Toplantının ardından basına açıklama yapan Poroşenko, "Bundan yaklaşık bir ay kadar önce AB, Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyeti getirmişti. Ukrayna pasaportu taşıyan 100 binden fazla kişi bu muafiyetten yararlandı. Bugün ayrıca NATO üyeliğimiz hakkında da konuştuk ve olumlu bir tepkiyle karşılandık." dedi.

Ukrayna ve AB Zirvesi başladı

RUSYA'YA UYGULANAN EKONOMİK YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Rusya karşısında Ukrayna'nın yanında olduklarını belirtti ve Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların devam edeceğini açıkladı.

Ukrayna ve AB Zirvesi başladı( Solda- Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve sağda- Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude)

Ukrayna ve AB Zirvesi başladı

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