Ukrayna'da cadde isimlerinde devrim

Ukrayna basınının derlediği verilere göre, Ukrayna’da yeni iktidarın başa geldiği ve milliyetçilik akımının güçlendiği son üç yıl boyunca tam 11 bin caddenin ismi değiştirildi.

EN FAZLA DEĞİŞTİRİLEN İSİM 'LENİN' VE 'EKİM' OLDU

Ukrayna genelinde bu dönemde en fazla değiştirilen cadde isimleri “Lenin” ve “Ekim” (500 cadde) oldu. Komsomolskaya (SSCB’de Komünist Gençlik Birliği) adındaki 240, Şors (Kızıl Ordu komutanı) adındaki 200, Frunze (Bolşevik önderi) adındaki 190 caddenin ismi değiştirildi.

EN FAZLA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ 3 İLDE YAPILDI

İsim değişiklikleri en fazla Dnipro (bin 400 sokak ve bulvar), Harkov (bin 300 cadde) ve Kiev (bin cadde) illerinde yapıldı. Ülkedeki yeni cadde isimlerinin başında ise “Merkez”, “Kazak” ve “Sobor (Katedral)” geliyor.

LENİN CADDESİ JOHN LENNON CADDESİ OLDU

Zakarpatye ilinde “Lenin” Caddesi’nin yerine, “John Lennon Caddesi” (Beatles grubunun efsane solisti) isminin verilmesi yapılan sıradışı değişiklikler arasında.