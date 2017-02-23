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Ukrayna’da milletvekili kaçırıldı

Ukrayna’da Petro Poroşenko Bloku Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Aleksey Gonçarenko’nun kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

23.02.2017 - 16:54
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Petro Poroşenko Bloku Temsilcisi İgor Grıniv, Parlamento’da yaptığı açıklamada Gonçarenko’nun Odessa şehrinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını doğruladı. Grıniv, Gonçarenko’nun bulunması için acil bir şekilde güvenlik güçlerinin özel tim oluşturması gerektiğini ifade etti.

Parlamento Başkanı Andrey Parubiy de güvenlik güçlerine Gonçarenko’nun bulunması için çağrıda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ukrayna Başsavcılığı Basın Sözcüsü Larisa Sargan yaptığı açıklamada kaçırılma hadisesini doğrulamakla yetindi. Konuyla ilgili olarak güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı belirtildi.

Parti yetkililerince, Gonçarenko’nun dün akşam genel kurul sonrasında acil olarak Odessa’ya gittiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı ifade ediliyor.

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