Ukrayna'da sular durulmuyor

Ukrayna’da Batı yanlısı iktidarın 8 Mayıs’ta Hatıra ve Uzlaşı Günü adı altında getirdiği “alternatif” bayrama rağmen, Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs ülke genelinde yine geniş katılımlı gösterilere sahne oldu.

Kiev, Harkov, Dnipro, Zaporoje ve Odessa kentlerinde onlarca kişi gözaltına alındı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kiev’de binlerce kişi Arsenalnaya metro istasyonundan Slava Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. “Ölümsüz Alay” yürüyüşünde II. Dünya Savaşı’nda ölen yakınlarının fotoğraflarını taşıyan yüzlerce kişiye müdahale etmek isteyen aşırı sağcılar, polis tarafından engellendi.

Çoğu yaşlılardan oluşan göstericileri, milliyetçi örgütlere mensup kişiler sis bombası, yumurta ve patates atarak engellemeye çalıştı. Milliyetçilerle göstericiler arasında yer yer arbedeler yaşandı.

KIEV VE ODESSA'DA 44 GÖZALTI

Kiev’de düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü gösterilerinde Kiev'de 24, Odessa’da 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kiev’de II. Dünya Savaşı Müzesi önünde düzenlenen anma etkimliklerine de savaş gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.