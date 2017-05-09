taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.804
USD
3,6023
EURO
3,9217
ALTIN
141,42
PETR
49,1100

Ukrayna'da sular durulmuyor

Ukrayna’da, Sovyetler Birliği’nin II. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı zaferinin 72’inci yıl dönümü kutlamalarında gerginlikler yaşandı.

09.05.2017 - 16:27
  1. Haberler
  2. Dünya

ert

Ukrayna’da Batı yanlısı iktidarın 8 Mayıs’ta Hatıra ve Uzlaşı Günü adı altında getirdiği “alternatif” bayrama rağmen, Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs ülke genelinde yine geniş katılımlı gösterilere sahne oldu.

Kiev, Harkov, Dnipro, Zaporoje ve Odessa kentlerinde onlarca kişi gözaltına alındı.

Ukrayna'da sular durulmuyor

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kiev’de binlerce kişi Arsenalnaya metro istasyonundan Slava Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. “Ölümsüz Alay” yürüyüşünde II. Dünya Savaşı’nda ölen yakınlarının fotoğraflarını taşıyan yüzlerce kişiye müdahale etmek isteyen aşırı sağcılar, polis tarafından engellendi.

Çoğu yaşlılardan oluşan göstericileri, milliyetçi örgütlere mensup kişiler sis bombası, yumurta ve patates atarak engellemeye çalıştı. Milliyetçilerle göstericiler arasında yer yer arbedeler yaşandı.

Ukrayna'da sular durulmuyor

KIEV VE ODESSA'DA 44 GÖZALTI

Kiev’de düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü gösterilerinde Kiev'de 24, Odessa’da 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kiev’de II. Dünya Savaşı Müzesi önünde düzenlenen anma etkimliklerine de savaş gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

59
FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

74
CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

343
Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

134
Abdullah Gül: Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir

Abdullah Gül: Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir

58
Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

141
Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM