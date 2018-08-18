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Ukraynalı vali: Barbar Conan burada yaşadı

Efsane çizgi roman karakterlerinden Barbar Conan'ın Ukrayna'da yaşadığı iddia edildi.

Haber Merkezi | 18.08.2018 - 03:19..
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Arkeologların Karadeniz'in dibinde ortaya çıkardığı antik gemiyle ilgili açıklamalardan bulunan Nikolayev Bölgesi Valisi Aleksey Savçenko, Barbar Conan'ın Nikolayev Bölgesi'nde yaşadığını belirtti.

"NİKOLAYEV, TARİHİ BİR KENT OLDUĞUNU KANITLADI"

"Bu buluşla birlikte Nikolayev, tarihi bir kent olduğunu bir kez daha kanıtladı" diyen Savçenko, beyaz perdede Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger tarafından canlandırılan Conan'ın Nikolayev'de yaşadığı döneme ait birçok şeyi dünyaya tanıtabileceklerini ifade etti.

Ukraynalı vali: Barbar Conan burada yaşadı

Barbar Conan, 1930'lu yıllarda ABD'li yazar Robert Howard tarafından yaratılan bir çizgi roman karakteriydi. Howard, Conan adını antik Yunanlıların Kırım'ı kapsayan bölgeye verdiği isimden esinlenmişti. Conan, 1982 yılında Arnold Schwarzenegger'in başrolünü oynadığını filmle beyaz perdeye taşınmıştı.

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