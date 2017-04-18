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Uludağ'a nisan karı

Türkiye'nin turizm cenneti olarak nitelendirilen Uludağ'da gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini sisli bir havaya bıraktı.

18.04.2017 - 15:47
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uludağ

Kış turizminin ilk kayak merkezi olarak bilinen Uludağ'da, kayak sezonunun sona ermesine rağmen kar yağışı devam ediyor. Uludağ'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini sisli ve yağmurlu bir havaya bıraktı.

KAR KALINLIĞI 25 SANTİMETRE

Gece yağan karlar yağmurunda etkisiyle erimeye başlarken Uludağ'da bu sabah kar kalınlığı 25 santim, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Kayak sezonunun bitmesi nedeniyle otellerin kapalı, telesiyejlerin ise çalışmadığı Uludağ'da,  karayolları ekipleri sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmnesine rağmen kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

EĞLENMEYE GELDİLER KİMSEYİ BULAMADILAR

Bursa'dan Uludağ'a eğlenmeye gelen Güler Uçan, Uludağ'ın çok soğuk ve sakin olduğunu söyledi. Uçan, "Her yıl Uludağ'a gelirim ama bu kadar sakin olduğunu görmedim. Kimsecikler yok. Aşırı derecede soğuk ve rüzgarlı bir hava var" dedi.

Uludağ'a nisan karı

Uludağ'a nisan karı

Uludağ'a nisan karı

Uludağ'a nisan karı

Uludağ'a nisan karı

Uludağ'a nisan karı

Uludağ'a nisan karı

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