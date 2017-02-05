Uludağ'da sis ve yoğun kar yağışı etkili oldu

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar indiği Uludağ'da, şiddetli lodos yüzünden teleferik seferlerine yarın sabaha kadar ara verildi.

ULUDAĞ'A GELEN TATİLCİLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Sömestr tatili ve hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçiler de Uludağ'a akın etti. Jandarma ekiplerinin, Uludağ Yolu 8'inci kilometreden sonra zincirsiz araçları çevirdiği yolda yoğun sis, kar yağışı nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

BAZI KAYAK PİSTLERİ KAPATILDI

Birinci ve ikinci oteller bölgesi arasındaki yolu kullanan tatilciler de zor durumda kaldı. Bazı kayak pistleri de sis ve fırtına sebebiyle kapatıldı.