Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü gözaltında

Beşiktaş'ta izni bitmesine rağmen dönmeyen Talisca hakkında Brezilya spor basını, yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

156'sı narkotik suçlarından olmak üzere, haklarında yakalama kararı bulunan 230 kişi gözaltına alındı.

Mısır'da yaşayan Doğru Türkistanlı Uygur Türklerinin ev ve iş yerlerine güvenlik güçleri baskın yaptı.

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Trump ile Sisi Katar'ı görüştü

ABD Başkanı Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi telefonla yaptıkları görüşmede, Katar ile ilgili krizi ele aldı.