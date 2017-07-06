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Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü gözaltında

Büyükada'daki bir otelde, insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı düzenlediği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı

06.07.2017 - 01:02
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Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre Büyükada'da otele baskın yapan polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Alınan istihbarat üzerine polis Büyükada'daki bir otele baskın düzenledi. Baskında "insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı" düzenlediği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Polisin gözaltına aldığı şüphelilerin Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acı, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der'li aktivist Şeyhmus Özbekli ile moderatörlük yapan Ali Garawi olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gözaltılarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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