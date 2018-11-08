Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başlıyor

20 çocuğun emeği ve gönüllülerin katılımıyla hazırlanan festival, Yılmaz Güney Sahnesi başta olmak üzere, Sinetopya, ODTÜ Mezunlar Derneği, Bademlidere Çankaya Evi gibi merkezlerde; 60 film gösterimi, söyleşiler, paneller, uzman eğitmen ve sanatçılarla oluşturulan atölye ve gösterimlerle sinemaseverlerle buluşacak.

ANA TEMA MÜLTECİ ÇOCUKLAR

Festivalde, mülteci çocuklarla ilgili farkındalık yaratmak üzere film gösterimlerinin yanı sıra bir de panel düzenlenecek. Katılımcı ülkeler arasında Kanada, Hollanda, Avusturya, İran, İsviçre, İsveç, Almanya, İspanya, Küba, Japonya, İzlanda, Belçika, Bangladeş, İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye bulunuyor.

Cinekid ve KLIK ekipleri, Yannie Dupont Hebert, Hüseyin Tabak, Erhun Altun, Erman Okay’la birlikte, yurtiçi ve yurtdışından gelen önemli yönetmen ve konukların söyleşilerinin yanı sıra çocuk kitapları yazarı Behiç Ak da festivalin onur konuğu olarak sinemaseverle buluşacak.





SENERYOLARI ÇOCUKLAR YAZDI

Festivalin en renkli gösterimleri arasında çocukların kendi senaryolarını yazdıkları, oynadıkları ve yönettikleri filmlerin gösterimi, kendi oyunculuklarını üstlendikleri 'Ah Şu Anneler Babalar' adlı tiyatro oyunu ve 1000 Çocuk Korosu yer alıyor. 18 Kasım’da son bulacak festivalin tüm gösterimleri ve etkinlikleri çocuklar için ücretsiz.

