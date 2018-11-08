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Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için son iki gün

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 37'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10 Kasım'da kapılarını açacak.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 13:13..
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Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için son iki gün

Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliği yapılacak.

ONUR KONUĞU USTA YAZAR SELİM İLERİ

Selim İleri'nin "Onur Yazarı" olduğu fuar kapsamında düzenlenen imza günlerinde birçok yazar okurlarıyla bir araya gelirken, Mustafa Kemal Atatürk de "Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" kapsamında fuar açılışında anılacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için son iki gün

SELİM İLERİ EDEBİYATINI KONUŞACAKLAR

Everest Yayınları ve TÜYAP tarafından düzenlenen "Selim İleri Edebiyatı" panellerinin 10 Kasım'daki Doğan Hızlan'ın yönettiği ilk oturumuna, Ayşe Sarısayın, Gül İrepoğlu, ve Beşir Ayvazoğlu konuşmacı olarak katılacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için son iki gün

18 KASIM'DA SONA ERECEK

Hafta boyunca açık kalacak olan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 18 Kasım'da sona erecek.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için son iki gün

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