Ümraniye- Sancaktepe metrosu çalışmaları devam ediyor

Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe Metrosu'nun ilk etabı 15 Aralık 2017 tarihinde açılmıştı. Sancaktepe'den Üsküdar'a 27 dakikada, Havalimanı'na 71 dakika ve Olimpiyat Stadı'na ise 81 dakikada ulaşılıyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Projenin ikinci etabı için çalışmalar aralıksız devam ediyor. İkinci kısmın ise Haziran ayında hizmete açılması planlanıyor.

8 İSTASYONDAN OLUŞACAK

İkinci kısım 8 istasyondan oluşacak. Buna göre; Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy / Sancaktepe istasyonları yer alacak.

AÇIKLAMA YAPILDI

İBB'den yapılan açıklamada "Yamanevler'den sonra ise hattın diğer bölümü olan Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Necip Fazıl ve Çekmeköy İstasyonlarının elektromekanik ve sinyalizasyon işlerinin, araç testleri, test sürüşleri ve deneme seferlerinin bu yılın ilk yarısı sonunda tamamlanması ve hattın işletmeye alınması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

SABİHA GÖKÇEN'E KADAR UZATILACAK

Bu hatla birlikte Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçeleri birbirine bağlanıyor. Metro hattının Sultanbeyli, Taşdelen üzerinden Yenidoğan’a ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na uzatılması hedefleniyor.