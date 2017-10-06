Umut Evirgen beraat etti

Gazeteci İsmail Bayrak'ın fotoğraf makinesinin silah tehdidiyle gasbedildiği iddiasına ilişkin açılan davada; sanıklar işletmeci Umut Evirgen ile Ahmet Fatih Baltacı hakkında beraat, Doğan Akbaş hakkında ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı çıktı.

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile işletmeci Umut Evirgen'i görüntüleyen gazeteci İsmail Bayrak'ın fotoğraf makinesinin silah zoruyla gasbedildiği iddiasına ilişkin açılan dava karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Ahmet Fatih Baltacı ve Doğan Akbaş ile müşteki İsmail Bayrak katıldı. Sanık Umut Evirgen ise duruşmaya gelmedi.

TUBA SEVGİLİSİNİ KORUDU

Duruşmada oyuncu Tuba Büyüküstün tanık olarak dinlendi. Büyüküstün, sanıklardan Umut Evirgen'in arkadaşı olduğunu belirterek, ''Olay günü kahvaltı yapıyorduk. Kahvaltı yaptıktan sonra evime gittim. Evimde basından böyle bir olay olduğunu duydum. Hatta daha sonra Umut'u aradım o da şaşkındı. Olaydan haberi yoktu" dedi.

"UMUT HEP YANIMDAYDI"

Büyüküstün, mekanda oturdukları sırada sanık Evirgen'in hep yanında olduğunu, bu sırada herhangi bir kimsenin fotoğraflarını çektiğini farketmediğini, ayrıca diğer sanıkları da bulundukları yerde görmediğini söyledi.

Mahkeme, sanıklar Umut Evirgen ve Ahmet Fatih Baltacı'nın, yüklenen suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verdi.