Umut Evirgen: Çok mutluyuz

Tuba Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Meydan katındaki bir restoranda yemek yiyen ikili, aynı mekanda dostları ile buluştu.

"YÜZÜ ASIK YAZMAYIN"

Geçtiğimiz gün bir mekan çıkında çekilen fotoğrafları sonrasında 'yüzü asık' yorumlarına açıklık getiren ünlü işletmeci, "Bu defa da yüzü asık yazmayın lütfen. Birden flaş patlayınca öyle bir poz ortaya çıktı. Herhangi bir problem ya da olumsuz bir şey yok. Çok şükür her şey yolunda ve çok mutluyuz." açıklamasında bulundu.