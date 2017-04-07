UNICEF, İblid'te ölen çocuk sayısını açıkladı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İdlib kentinde bulunan Han Şeyhun'daki kimyasal saldırıda en az 27 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

546 KİŞİ YARALI

Aralarında çocukların da olduğu 546 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısın artmasından endişe duyulduğu vurgulandı. UNICEF Bölge Direktörü Geert Cappelaere ise, Suriye'de çocukların ölmesine daha fazla izin verilemeyeceğini, tüm taraflara çatışmalara bir an önce son vermeleri çağrısını yaptı.