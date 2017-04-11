United Airlines hisseleri düşüşte

Diyarbakır polis okulu civarında büyük bir patlama olduğu ifade ediliyor.

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Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

Hemen her gün ya bir gazetede, ya da bir TV kanalında oy nasıl kullanılmalı, nasıl kullanılmamalı uyarıları yapılıyor..