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United Airlines hisseleri düşüşte

Yolcusunu darp ederek uçaktan indiren ABD'nin United Airlines havayolu şirketine yatırımcının tepkisi sert oldu.

11.04.2017 - 18:54
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD'li United Airlines, güvenlik görevlilerinin fazla rezervasyon yapılan bir uçakta yolculardan birini sürükleyerek uçaktan çıkarması nedeniyle büyük tepki aldı.

HİSSELERDE HIZLI DÜŞÜŞ

Yaşanan bu olayların ardından United Airline hisseleri güne sert bir düşüşle başladı. Hisseler yüzde 3.85 düşüşle 68.77 dolara geriledi.

United Airlines hisseleri düşüşte

YOLCU YERDE SÜRÜKLENEREK UÇAKTAN ATILDI

Dün geceden bu yana tüm medya sitelerinde ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bağırarak itiraz eden yolcu Chicago'dan Kentucky eyaletindeki Louisville'ye gidecek olan uçaktan zorla indiriliyor.

United Airlines yolcusunu darp ettiler VİDEO

United Airlines hisseleri düşüşte

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