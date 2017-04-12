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United Havayolları CEO'su özür diledi

ABD'de çifte bilet satılan yolcuyu yerde sürükleyerek uçaktan atan United Havayolları CEO'su Oscar Munoz, tepkiler üzerine özür diledi.

12.04.2017 - 07:33
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United Havayolları CEO'su özür diledi

United Havayollarının geçen pazar günü 3411 sefer sayılı uçuşunda yaşanan ve ülkede geniş yankı uyandıran olay, Munoz'un açıklamalarıyla her gün farklı bir boyuta taşınıyor.

DURUMU "ÜZÜCÜ" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Doktor olduğu öğrenilen 69 yaşındaki yolcu David Dao'nun güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine yayınladığı ilk mesajda bu durumu "üzücü" olarak niteleyen ve yerlerinden kaldırılan tüm yolculardan özür dileyen Munoz, şirket çalışanlarına gönderdiği elektronik mektupta ise Dao'yu güvenlik görevlilerine "meydan okumak"la suçlamıştı.

TÜM PERSONELİ TAKDİR ETMİŞTİ

United görevlilerinin olay sırasında "prosedürler doğrultusunda" hareket ettiğini vurgulayan Munoz, çalışanlarını takdir ettiğini, tüm personelinin arkasında olduğunu açıklamıştı.

Chicago'dan Kentucky eyaletinin Louisville kentine giden United uçağındaki skandalla ilgili tepkilerin devam etmesi üzerine çalışanlarına bir elektronik mektup daha gönderen Munoz, bu kez de olayın tüm sorumluluğunu üstlendiğini ifade ederek mağdur Dao ve diğer yolculardan özür diledi.

Son mektubunda, yaşananları "gerçekten korkunç bir olay" diye yorumlayan Munoz, "Her şeyden önce olanlar için en derin özürlerimi sunuyorum. Kimse bu şekilde kötü muamele görmemelidir. Yerinden zorla kaldırılan müşteriden ve diğer yolcularımızdan özür diliyorum. Olayın sorumluluğunu tamamen üstlendiğimi ve bunu düzeltmek için çalışacağımı bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Munoz, böyle bir olayın tekrarlanmayacağı taahhüdünde de bulundu.

Amerikan kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay geçen pazar günü United Havayollarının 3411 sefer sayılı uçuşu sırasında O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda yaşanmıştı.

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