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Üniversite öğrencisinin robotaksi başarısı

Çocukluk hayali olan robot tasarlamayı TEKNOFEST ile gerçeğe dönüştüren üniversite öğrencisi Muhammed Lütfi Tırabzon, Robotaksi kategorisinde 26 tasarımı geride bırakarak birinci oldu.

AA | 05.11.2018 - 10:54..
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Çocukluk hayali olan robot tasarlamayı İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile gerçeğe dönüştürerek Robotaksi kategorisinde birincilik elde eden üniversite öğrencisi Muhammed Lütfi Tırabzon, yarışma sayesinde edindiği tecrübeyle yeni tasarımlar yapmak için kolları sıvadı.

YÖN GELİŞTİREN ROBOT YAPTI

Düzce Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Lütfi Tırabzon, TEKNOFEST kapsamında verilen 4 bin liralık bütçeyle görüntü işleme yöntemiyle şerit takibi yapabilen ve trafik işaretlerini okuyup buna göre yön belirleyen robot geliştirdi.

Üniversite öğrencisinin robotaksi başarısı

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNİ ELDE ETTİ

Tırabzon, takım yarışlarına tek başına katılarak, sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen Ebu'l İz El Cezeri'yi örnek alarak tasarladığı ve 'El Cezeri' adı verdiği aracıyla 'Robotaksi' kategorisinde 26 aracı geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Yarışmadan birincilikle ayrılan Tırabzon, TEKNOFEST sayesinde edindiği tecrübeden yola çıkarak yeni otonom araç ve robotlar geliştirmeyi hedefliyor.

Üniversite öğrencisinin robotaksi başarısı

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ

Muhammet Lütfi Tırabzon, "Günümüzde yapay zeka teknolojileri, geleceğin teknolojileri olarak görülüyor, hakikaten de öyle. Yarışmaya katılmadan önce yapay zeka, görüntüleme, programlama nedir bilmiyordum. Bir cesaretle 'Katılayım, yaparım Allah'ın izniyle.' dedim. Yarışmaya tek başıma başvurdum, çok şükür birinci olmak nasip oldu. Dört kişilik ekibin işini tek başıma yapmak zorunda kaldım. Günde 14-16 saat aralıksız çalıştım. Yarıştığım ekiplerin araçlarını gördüm. Çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Biraz ümitsizliğe de kapıldım. 4-5 kişilik ekipler, 18-19 bin liralık araçlarıyla yarışa katıldı. TEKNOFEST'in verdiği bütçeyle bir şey üretmek zorundaydım" dedi.

Üniversite öğrencisinin robotaksi başarısı


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