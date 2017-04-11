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Ünlü çift bebeklerine isim verdi

Hollywood’un ünlü oyuncusu Bradley Cooper ile Victoria’s Secret modeli Rus sevgilisi Irina Shayk’ın çocuğu oldu.

11.04.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. Magazin

Victoria’s Secret mankeni Irina Shayk iki hafta önce Hollywood’un ünlü oyuncusu Bradley Cooper'dan bir bebek sahibi oldu.

Ünlü çift bebeklerine isim verdi

KAMUOYUNDAN GİZLEMİYORLAR

Bebeğin cinsiyetini ve ismini bu güne kadar açıklamayan çift, merakla beklenen bu konuya cevap verdi.

Ünlü çift bebeklerine isim verdi

CİNSİYETİNİ VE İSMİNİ AÇIKLADILAR

Ünlü çift, yeni doğan kızlarına 'Lea de Seine Shayk Cooper' ismini verdi. ABD basını bu haberi geçtiğimiz günlerde çok güzel bir anne ve yakışıklı bir babadan doğan bebeği, “Muhtemelen dünyanın en güzel bebeği olacak.” ifadesiyle duyurmuştu.

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