Ünlü şarkıcı Lovato aşırı dozdan hastaneye kaldırıldı

25 yaşındaki Lovato'nun Kaliforniya'daki evinden Los Angeles Acil Durum Departmanı'na götürüldüğü belirtildi.

DURUMU STABİL

People dergisi, Lovato’nun tedaviye cevap verdiğini ve durumunun stabil olduğunu bildirdi. Lovato en son 22 Temmuz’da Iggy Azelea ile birlikte California Mid State Fair Grounds’da konser vermişti.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE ETTİ

Demi Lovato, kariyeri boyunca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti. Lovato, geçen ay uyuşturucuyla mücadele ile ilgili ayık anlamına gelen 'Sober' isimli bir şarkı yayınlamış, ve altı yıldır uyuşturucu kullanmadığını söylemişti.