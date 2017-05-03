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Uruguay'da eczaneler marihuana satacak

Eczanelerden yasal yoldan marihuana satın almak isteyenler kayıt yaptırmaya başladı.

03.05.2017 - 00:59
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Yalnızca 18 yaşından büyük Uruguay vatandaşlarının ve yasal ikametgah sahiplerinin kayıt yaptırabileceğini belirten yetkililer, kayıtlı kullanıcıların aylık 40 gram marihuana satın alabileceğini ifade etti.

Hükümet, eczanelerin ne zamandan itibaren satışa başlayacaklarına ilişkin bilgi vermedi.

Uruguay'da, hükümetin marihuananın yasallaştırılması programı çerçevesinde 2014'te, evlerinde kenevir bitkisi yetiştirmek isteyenler kayıt yaptırmıştı.

Uruguay'da eczaneler marihuana satacak

Uruguay, dünyada, marihuananın satışını ve bitkisinin yetiştirilmesini düzenleme teşebbüsünde bulunan ilk ülke olarak biliniyor.

Parlamentoda 2013 yılı aralık ayında geçen yasa, yetiştiriciler ve kullanıcılar için kulüplerin kurulmasına, kayıtlı kullanıcılara eczanelerde ayda 40 gram marihuana satışına olanak sağlıyor.

Meksika'da da parlamentonun alt kanadı geçen hafta marihuananın tıbbi amaçlar için üretilmesine onay veren yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti.

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