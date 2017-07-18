taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.718
USD
3,5220
EURO
4,0772
ALTIN
140,77
PETR
48,7500

Uşak Valisi Demir: 29 şirkete kayyum atandı

Uşak Valisi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan şirketleri açıkladı.

18.07.2017 - 20:40
  1. Haberler
  2. İç Haber

Uşak'ta, 2015 yılında başlayan Fethullahçı Terör Orgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, TMSF tarafından el konulan 10 anonim şirket, 18 limitet şirket ve bir ticari işletme olmak üzere toplam 29 şirkete, Uşak Valisi Salim Demir kayyum olarak atandı.

VALİ AÇIKLADI

Vali Demir'in, atama kararının yarınki Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanması ardından kayyum olarak şirketlerin başına geçeceği belirtildi. Vali Demir, şöyle dedi:
"İlgili Başbakan Yardımcılığı Uşak'ta el konulan 29 şirkete kayyum olarak beni atadı. Karar yarınki ticaret sicil gazetesinde yayınlanacak. Şirketlerin durumlarını sonuca bağlamak için mahkeme kararlarını bekleyeceğiz. İşi yürüteceğiz. Şirketler bağlı bulundukları sektörde çalışmaya devam edecek."

Uşak Valisi Demir: 29 şirkete kayyum atandı

İlginizi Çekebilir
Sakarya'da fırtına etkili oldu
Karaya oturan icralık tarama gemisi, şiddetli fırtına ve dalgaların vurması sebebiyle parçalara ayrıldı.
Trafik polisi çıplak ayakla görevine devam etti
İstanbul'da erken saatlerde başlayan yağmur, kenti adeta esir aldı.
Karacabey'de 185 bin liraya tay satıldı
Ünlü Arap Yarış Tayları, Bursa'nın Karcabey İlçesi'ndeki harada görücüye çıktı.
Bitlis’te 2 PKK'lı öldürüldü
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

552
İstanbul'da sağanak tüm trafiği etkiledi

İstanbul'da sağanak tüm trafiği etkiledi

163
Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

133
Cem Yılmaz Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı

Cem Yılmaz Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı

269
Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

112
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı

118
Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM