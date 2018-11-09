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Uşak'ta 80 bin karanfille Türk bayrağı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında, Uşak'taki Atatürk Anıtı önünde, 80 bin karanfil kullanılarak, Türk bayrağı oluşturuldu.

DHA | 09.11.2018 - 17:28..
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında, Uşak'taki Atatürk Anıtı önünde, 80 bin karanfil kullanılarak, Türk bayrağı yapıldı.

PROTOKOL KATILDI

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve bağlı odalar tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe; Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı AK Parti'li Nurullah Cahan, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş, protokol üyeleri ve anaokulu öğrencileri katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnet ile yad ettiklerini kaydeden Vali Kocabıyık, "10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci ölüm yıl dönümü olması sebebiyetiyle Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ve odalarımıza böylesine güzel etkinlik oluşturdukları için teşekkür ederim" dedi.

Uşak'ta 80 bin karanfille Türk bayrağı

TÜRKİYE'DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Belediye Başkanı Cahan ise "Ülkemizin kurucusu Atatürk'ü bu şekilde, en anlamlı şekilde yad ediyoruz. Uşak'ta, belediye ve meslek odalarımızla birlikte güzel bir çalışmaya imza attık. Karanfillerle güzel bir eseri ortaya çıkardık. 80 bin karanfille yaptığımız Türk bayrağı, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor" diye konuştu.

Uşak'ta 80 bin karanfille Türk bayrağı

Uşak'ta 80 bin karanfille Türk bayrağı VİDEO

ULU ÖNDER VE SİLAH ARKADAŞLARI YAD EDİLDİ

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Savaş da "80 bin karanfille oluşturduğumuz Türk bayrağı tablomuz ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.
80 bin karanfille oluşturulan 5 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki Türk bayrağı ilgi çekti.

Uşak'ta 80 bin karanfille Türk bayrağı



Uşak'ta 80 bin karanfille Türk bayrağı



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