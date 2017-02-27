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Usame Bin Ladin'in damadı öldürüldü

Usame Bin Ladin'in damadı Ebu el Hayral Masri'nin içinde bulunduğu araç insansız hava aracı tarafından atılan bir füzeyle vuruldu.

27.02.2017 - 17:18
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Guardian'ın haberine göre terör örgütü El Kaide'nin üst düzey yöneticilerinden olan Ebu el Hayral Masri Suriye'denin İdlib kentine gerçekleştirilen hava saldırısında öldürüldü.

Usame Bin Ladin'in damadı öldürüldü

FÜZEYLE VURULDU

El Kaide lideri Eymen el Zevahiri'nin yardımcısı olarak bilinen Ebu el Hayral Masri, El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in damadı. Masri'nin içinde bulunduğu araç hareket halindeyken insansız hava aracından atılan bir füzeyle vuruldu. Örgütü sarsan saldırı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından doğruladı.

Usame Bin Ladin, Mayıs 2011'de ABD ordusu tarafından Pakistan'da öldürülmüştü.

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