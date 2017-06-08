Uyum paketi Başbakanlık'ta

Adalet Bakanlığınca, anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasaları kapsamında 16 kanundaki 132 maddede düzenlemeye gidilmesini öngören kanun tasarısı taslağı Başbakanlığa gönderildi.
MECLİS'İ KİLİTLEYİN
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maddelerin onaylanmaması için milletvekillerine "Meclis'i kilitleyin" talimatı vermişti.
KAVGA ÇIKABİLİR
Referandumdan önce Meclis'te yapılan oylamalarda; CHP ve HDP'li milletvekilleri sürekli kavga çıkarmıştı.
AK Partili milletvekilin burnunu kıran CHP'lilerin başka bir AK Partili vekilin bacağını ısırdığı iddia edilmişti.