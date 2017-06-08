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Uyum paketi Başbakanlık'ta

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 132 maddelik uyum paketinin Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

08.06.2017 - 12:42
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Adalet Bakanlığınca, anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasaları kapsamında 16 kanundaki 132 maddede düzenlemeye gidilmesini öngören kanun tasarısı taslağı Başbakanlığa gönderildi.

MECLİS'İ KİLİTLEYİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maddelerin onaylanmaması için milletvekillerine "Meclis'i kilitleyin" talimatı vermişti.

KAVGA ÇIKABİLİR

Referandumdan önce Meclis'te yapılan oylamalarda; CHP ve HDP'li milletvekilleri sürekli kavga çıkarmıştı.

AK Partili milletvekilin burnunu kıran CHP'lilerin başka bir AK Partili vekilin bacağını ısırdığı iddia edilmişti.

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