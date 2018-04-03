Uyuşturucu operasyonlarıyla terörün finansmanına darbe

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gece gündüz demeden dağlarda tek tek tespit ettikleri sığınak, barınak ve mağaraları imha ederek teröristlere yaşam alanı bırakmayan güvenlik güçleri, aynı zamanda lojistik destek, finans, hücre evleri gibi alanlara yönelik operasyonlarla da örgütün her alanda çöküşünü hızlandırıyor.

BİNİN ÜZERİNDE OPERASYON

Güvenlik güçlerince yılın 3 ayında terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde binin üzerinde operasyon gerçekleştirdi.

2 TON EROİN, 16 TON ESRAR...

Operasyonlarda, 2 ton 436 kilo 767 gram eroin, 16 ton 674 kilo 515 gram esrar, 78 kilo 359 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 682 hap, 106 kilo 800 gram morfin, 383 gram kokain, 550 litre asit anhidrit ele geçirildi. 2 bin 32 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 455 kişi tutuklandı.

VAN'DA 3 AYDA 62 OPERASYON

Uyuşturucunun en önemli geçiş noktalarından biri olan Van'da Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla bir ton 443 kilo eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 aylık dönemde düzenlenen 62 operasyonda bir ton 158 kilo 946 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 172 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

DİYARBAKIR'DA 11 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-27 Mart'ta düzenlenen 530 uyuşturucu operasyonunda 5 ton 517 kilogram esrar ile 70 kilo eroin, 369 gram kokain, 4 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 331 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Aramalarda bulunan 8 tabanca, 7 şarjör, 99 tabanca fişeği, 5 av tüfeği ve 51 fişeği ile uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 81 bin 427 liraya el konuldu. Gözaltına alınan 664 kişiden 123'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde düzenlenen narkoterör operasyonlarında 6 ton 425 kilo 587 gram esrar ele geçirildi.