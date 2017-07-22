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Uyuşturucu satıcısı kendisini yakalattı

Florida'da uyuşturucu satıcısı David Blackmon, kokain stoğunun çalındığını polise ihbar etti. Blackmon ihbarı sonrası tutuklandı.

22.07.2017 - 10:03
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35 yaşındaki Blackmon, polisi arayarak arabasını hırsızlar tarafından soyulduğunu söyledi.

Blackmon ayrıca 50 dolar nakitin yanı sıra 7 gram kokainin de çalındığını belirtti.

KENDİSİNİ SATICI OLARAK TANITTI

Florida'daki Okaloosa Bölgesi Şerif Ofisi, Facebook üzerinden paylaştığı mesajda Blackmon'un ihbar telefonunda kendisini polise 'uyuşturucu satıcısı' olarak tanıttığını açıkladı.

TUTUKLANDI

Yapılan aramada, arabada bir poşet daha kokainin yanı sıra taş kokain de bulundu. Blackmon, "uyuşturucu satmak" ve "tutuklanmaya şiddet göstermeden direnmek" suçlarından tutuklu olarak yargılanacak.

Uyuşturucu satıcısı kendisini yakalattı

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