Türk lirasına dair iyimser görüşler güçleniyor. Uzmanlar, Ağustos ayında yapılan saldırılarla düşürülen Türk lirasındaki değerin geri dönüşünün süreceğini söylüyor.

"YIL SONUNA KADAR DEĞERLENME DEVAM EDECEK"

Bloomberg HT'deki Yatırım Kulübü programında soruları yanıtlayan Forex Time Global Kur Stratejisti Jameel Ahmed yıl sonuna kadar TL'de kademeli değerlenme beklediğini belirtti.

Uzmanların kura bakışı olumlu ViDEO

YÜZDE 20 DEĞERLENME YAŞADI

Ağustos ayındaki rekor düşük seviyelerden beri liranın dolar karşısında %20'lik toparlanma yaşadığını belirten Ahmed kurda bundan sonraki harekette enflasyonun önemli olacağını bildirdi.

"LİRA KRİZİ YOK"

TL krizi olmadığını ve kötü dönemlerini atlattığını belirten Ahmed, "TL kademeli olarak güçlenebilir. Bunun için açık göstergeler var. Yatırımcı güveni toparlanıyor. Lira yıl sonuna kadar %4 - 5 daha değer kazanabilir" değerlendirmesini yaptı.

Credit Suisse'e göre de Dolar/TL yıl sonunda 5.10 - 5.15 seviyesine gerileyebilir.