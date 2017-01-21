taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7662
EURO
4,0313
ALTIN
146,53
PETR
55,4400

Vahit Melih Halefoğlu yaşamını yitirdi

Eski Dışişleri Bakanı ve 17. Dönem Ankara Milletvekili Vahit Melih Halefoğlu vefat etti.

21.01.2017 - 16:30
  1. Haberler
  2. Yaşam

BAKAN

Halefoğlu'nun cenazesi, 23 Ocak Pazartesi günü Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KİMDİR

1919'da Antakya'da doğan Halefoğlu, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Dışişleri Bakanlığında Siyasi Daire Genel Müdürlüğü yapan Halefoğlu, Beyrut, Kuveyt, Moskova, Lahey ve Bonn Büyükelçiliği görevinde bulundu.

17. dönemde Ankara Milletvekili seçilen Halefoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini aldı.

Fransızca, İngilizce, Almanca, Arapça bilen Halefoğlu, iki çocuk babasıydı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

465
Gamze Özçelik Şehit Topal için duygusal satırlar paylaştı

Gamze Özçelik Şehit Topal için duygusal satırlar paylaştı

29
ORC'nin referandum anketi

ORC'nin referandum anketi

434
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri

50
Soros'tan Trump'a ağır sözler

Soros'tan Trump'a ağır sözler

141
İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi

İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi

45
Hüsnü Mahalli: Cumhurbaşkanına hakaret etmedim

Hüsnü Mahalli: Cumhurbaşkanına hakaret etmedim

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM