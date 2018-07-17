Van kedileri havuzu sevdi

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden Van kedileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan Van Kedievi Villası'nda özenle korunuyor. Kentin en büyük canlı kültür mirası olan kediler, özel tasarlanan havuzlarda yüzerek serinliyor. Her gün görevliler tarafından bakımları özenle yapılan kedilerin havuzda yüzmesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

YÜZMEYİ SEVEN KEDİLER İÇİN ÖZEL HAVUZ

YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya merkezde, Van kedisinin bütün özelliklerini kayıt altına almaya çalıştıklarını söyledi. Van kedisinin, tarihi kayıtlarda yüzmeyi seven hayvanlar olarak bilindiğini, bu nedenle kedilerin yüzme karakterlerinin kaybolmaması için özel havuzlar inşa ettiklerini anlatan Kaya, "Geçen sene inşaatına başladığımız havuzlarımızı, kısa süre önce işletmeye aldık. Biz bundan sonra Van kedilerinin suyu sevme ve yüzme özelliklerini küçüklükten başlayarak geliştireceğiz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"HAVUZLARI VE KEDİLERİ DUYAN BURAYA KOŞUYOR"

Kaya, günlük ziyaretçi sayısının 800'ün altına düşmediğini ve her geçen sayının arttığını belirterek, "Van kedisinin yüzmesi önceden bir ütopyaydı. Ama şimdi havuzlarımız var ve kedilerimiz yüzüyor. İnsanlar bunu görünce de çok şaşırıyor. Havuzları ve kedileri duyan buraya koşuyor. Bizler de bu ilgiden memnunuz." diye konuştu.

"ÇALIŞMALAR MEYVELERİNİ VERİYOR"

Yılda 150 ila 200 aileyi Van kedisi sahibi yaptıklarını ifade eden Kaya, "Burası Van için önemli bir merkez. Gerek Van kedisinin diğer özellikleri, gerek orijinalliği, gerekse de buradaki nezih ortamıyla, müziği ve havuzlarıyla Van kedilerine dört dörtlük bir yer sunuyoruz. Dolayısıyla da Van'a gelen her turist için burası uğrak yer haline geldi. Amacımız Van kedisini sağlıklı şekilde Türkiye'ye tanıtmak ve bu hayvanlarla ilgili duyarlılık oluşturmaktır. Bu konudaki çalışmalarımız da meyvelerini veriyor. Her sene bir önceki seneden daha düzgün, daha başarılı ve daha emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bunun bir turizm figürü olması Van'a gelmek için ikinci bir sebep oluşturmasından memnunuz." dedi.

"YÜZDÜKLERİNİ GÖRDÜM ÇOK ŞAŞIRDIM"

İran'dan Van'a gelen Negin Khiabani de ilk kez yüzen kedi gördüğünü belirterek, "Daha önce kedilerin yüzdüğünü duymuştuk ama hiç görmemiştim. Şimdi yüzdüklerini gördüm ve çok şaşırdım. Gerçekten çok güzeller. Özellikle farklı renkte gözlere sahip olmaları çok etkileyici." dedi.

Azerbaycanlı Roza Ebadi de, "Kedilerin güzelliklerini duymuştum. Yakından görmek için geldim. Her odada farkı yaşlarda ve ayrı güzellikte kediler var. Havuzlarda yüzmelerine de çok şaşırdım." diye konuştu.