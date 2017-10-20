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Van'a gelen İranlı turist sayısı

Van'ın İran'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda bu yılın ilk 9.5 ayında, beklenenin üzerinde İranlı turist giriş yaptı.

20.10.2017 - 10:10
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Son yıllarda İranlı turistlerin tatil için Van'ı tercih etmesi kente büyük canlılık katıyor. Yılın ilk 9.5  ayında 388 bin 161 İranlı Van'a geldi.

Özellikle konserlerin yoğun olduğu eylül ayı ile nevruz tatili ve hafta sonlarında Van'a gelen  İranlılar, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Van'a 70 kilometre uzaklıkta bulunan Saray İlçesi'ndeki Kapıköy'de tam donanımlı gümrük kompleksi  binalarının inşaat  çalışmaları ise sürüyor.

BÖLGENİN TURİZM MERKEZİ

Gümrük kapısı kompleksinin bitmesiyle birlikte bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Gümrük kapısı  binalarının hizmete girmesiyle birlikte, gümrük işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi için kontrollerde  x-ray araç tarama sistemi kullanılacak.

Ayrıca gümrük kapısında arama hangarı, kaçak eşya ambarı, yolcular için bagaj, yolcu salonu ve sosyal donatı alanları yer alacak.

Van'a gelen İranlı turist sayısı

"BOL BOL EĞLENİYORUZ"

Türkiye'ye giriş yapan İranlı turistler, Van'ın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Her yıl 3-4 kez Van'a geldiklerini anlatan İranlı turistler, "Burada alışveriş yapıyoruz. Bol bol eğleniyoruz. Van bizim için çok güzel bir şehir. Van'ı çok seviyoruz ve hep gelmeye de devam edeceğiz. Gümrük kapısındaki alt yapı çalışanları biterse, girişler daha hızlı olur ve daha çok kişi giriş yapar. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştular.

Van'a gelen İranlı turist sayısı

VANLILAR MEMNUN

Turistleri taşıyan araç sürücüleri ise, Van ekonomisinin İranlı turistler sayesinde ayakta kaldığını belirterek, "Bu durumdan çok memnunuz. Buradaki gümrük binalarının tamamlanmasıyla birlikte İranlı turist sayısı daha da artacaktır. Bundan herkes faydalanacak. Van'ın en büyük ekonomik kazancı da buradan geliyor. Bizler çok mutluyuz. İranlı kardeşlerimizi daha çok bekliyoruz. Bu yıl beklenenin üzerinde turist geldi. Bu da bizi memnun etti" dedi.

Van'a gelen İranlı turist sayısı

Van'a gelen İranlı turist sayısı

Van'a gelen İranlı turist sayısı

Van'a gelen İranlı turist sayısı

Van'a gelen İranlı turist sayısı

Van'a gelen İranlı turist sayısı

Van'a gelen İranlı turist sayısı

Van'a gelen İranlı turist sayısı

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