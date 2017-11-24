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Van'da NATO protestosu

NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalı, Van'da protesto edildi.

AA | 24.11.2017 - 17:00
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Van'da toplanan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER), geçtiğimiz günlerde NATO tatbikatındaki meydana gelen "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalı için protesto gösterisi düzenledi.

Van'da NATO protestosu

PANKART VE DÖVİZLERLE PROTESTO

Cuma namazı sonrası Hz. Ömer Camisi avlusunda bir araya gelen MİDDER üyeleri, Türk bayrağı, pankart ve dövizlerle NATO tatbikatındaki skandalı protesto etti.

MİDDER Van Şube Başkanı Ahmet Yertürk, basın açıklamasında, NATO'nun 15 Temmuz darbe girişiminin de faili olduğunu ileri sürerek, "NATO Türkiye'nin şahlanışı, dirilişi ve kalkınmasını hazmedemediği için batılı güçlerle kendi tiyatrosunu sergiliyor. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hedef alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde her geçen gün daha da gelişen Türkiye, sadece bazı ülkelerin değil, NATO gibi askeri kurumların da açık hedefi haline geldi. 15 Temmuz'da karşı karşıya kaldığımız hain darbe girişiminde NATO'nun işin içinde olduğu defalarca kanıtlandı. Yüzlerce şehidimiz ve binlerce yaralımıza rağmen o gece bu topraklarda dilimize, dinimize, vatanımıza nasıl sahip çıktığımızı tüm dünya gördü."

Van'da NATO protestosu

KARAR DESTEKLENECEK

Yertürk, hükümetin NATO'dan çıkma kararı vermesi halinde, Türkiye'nin 70 ilinde 400'e yakın ilçesinde örgütlenen bir sivil toplum kuruluşu olarak kararı sonuna kadar destekleyeceklerini kaydetti.

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