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Vanlı kadınlar Savat'ı yaşatıyor

Van'ın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarından savat işlemeciliği kadınların ellerinden yeniden hayat buluyor.

İHA | 17.09.2018 - 12:22..
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Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Van Valiliği ve Sosyal Destek Programı (SODES) işbirliğiyle Kadın ve Aile Merkezinde savat işlemeciliği atölyesi açıldı.

Umutlu Eller Projesi kapsamında 30 kadın yaklaşık 2 bin 800 yıllık geçmişi olan savat işçiliğini öğreniyor. Usta öğreticiler tarafından verilen eğitimle, Van’da unutulmaya yüz tutan savat sanatı da kadınların ellerinde yeniden işleniyor.

Vanlı kadınlar Savat'ı yaşatıyor

"YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ"

Savat işlemeciliğinin Van tarihinde bilinen önemli el sanatlarından biri olduğunu belirten Usta Öğretici Erhan Çelik, amaçlarının unutulan bir sanatı tekrar ayağa kaldırarak hak ettiği değeri kazandırmak olduğunu söyledi. Erhan Çelik, "Savat, gümüş üzerine sürülen siyah renkli savat çamuru ile yapılan bir el sanatıdır. Bu önemli bir işçiliktir. Şu anda bu sanatı yapabilenlerin sayısı yok denecek kadar azdır. Geçmişte Van’da bu sanatı icra eden 200 yakın atölye vardı. Bu atölyelerde yapılan savatlı gümüşler dünyanın çeşitli yerlerine satılıyordu. Bizim amacımızda Van’ın kültürü olan bu sanatı yeniden canlandırmak. Şu anda Van Büyükşehir Belediyesi ve SODES işbirliğiyle savatlı gümüş atölyesi açtık. Atölyelerimizde 30 kursiyere eğitim veriyoruz. Eğitimlere kadınlar büyük ilgi duyuyor. Birçok kadın kısa zamanda savat adına iyi şeyler öğrendi. İnşallah bu sanatı büyük gayretler sonucu yeniden canlandıracağız." dedi.

Vanlı kadınlar Savat'ı yaşatıyor


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