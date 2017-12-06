Vaşağı öldürüp poz verdiler

Erzurum'un Karayazı ilçesinde çekildiği öngörülen edilen fotoğrafta, avcı oldukları tahmin edilen iki kişi, iddiaya göre tüfekle vurarak öldürdükleri vaşağı ortalarına alıp fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 2 ay öncesine ait olan fotoğraf, sosyal medya sitesinden paylaşıldı.

HAYVANSEVERLER AYAKLANDI

Sosyal medyada, ’Sırf bu fotoğraf için bu güzel canlıyı öldürüyorlar’ diyerek tepki gösteren hayvanseverler, suçluların bulunup biran evvel cezalandırılmasını istedi.

Fotoğrafın fark edilmesiyle Erzurum’daki Milli Parklar Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı.