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Vaşağı öldürüp poz verdiler

Erzurum’da nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan yabani hayvanlar sınıfında yer alan vaşağıyı öldürerek poz veren iki kişi, sosyal medyada tepki topladı.

İHA | 06.12.2017 - 17:17..
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde çekildiği öngörülen edilen fotoğrafta, avcı oldukları tahmin edilen iki kişi, iddiaya göre tüfekle vurarak öldürdükleri vaşağı ortalarına alıp fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 2 ay öncesine ait olan fotoğraf, sosyal medya sitesinden paylaşıldı.

Vaşağı öldürüp poz verdiler

HAYVANSEVERLER AYAKLANDI

Sosyal medyada, ’Sırf bu fotoğraf için bu güzel canlıyı öldürüyorlar’ diyerek tepki gösteren hayvanseverler, suçluların bulunup biran evvel cezalandırılmasını istedi.
Fotoğrafın fark edilmesiyle Erzurum’daki Milli Parklar Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı.

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