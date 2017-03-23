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Vatan Partisi yöneticisine FETÖ kelepçesi

FETÖ soruşturmasında Vatan Partisi Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Eren Y.’nin de olduğu 11 kişi tutuklandı.

23.03.2017 - 16:38
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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Ordu yapılanmasına yönelik, kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ordu merkezli Samsun ve Adana’da düzenlenen operasyonlarla, 6 gün önce gözaltına alınarak kente getirilen 27 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VATAN PARTİSİ'NDEKİ GÖREVİ

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 6 kişinin yakalanması için operasyon sürerken, tutuklanan şüpheliler arasında Vatan Partisi Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Eren Y.’nin de bulunduğu belirtildi.

Vatan Partisi yöneticisine FETÖ kelepçesi

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