Vatan Partisi yöneticisine FETÖ kelepçesi

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Ordu yapılanmasına yönelik, kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ordu merkezli Samsun ve Adana’da düzenlenen operasyonlarla, 6 gün önce gözaltına alınarak kente getirilen 27 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
VATAN PARTİSİ'NDEKİ GÖREVİ
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 6 kişinin yakalanması için operasyon sürerken, tutuklanan şüpheliler arasında Vatan Partisi Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Eren Y.’nin de bulunduğu belirtildi.