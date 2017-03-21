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Vatandaş ihbarları 338 teröristi yakalattı

Ekim 2015'ten itibaren gelen ihbarlar sayesinde 42'si "arananlar listesi"nde olmak üzere toplam 338 terörist yakalandı.

21.03.2017 - 11:40
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Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle yurt içi ve dışında devam eden mücadelede en büyük destek, operasyonların sürdüğü bölgelerde yaşayan vatandaşlardan geldi.

612 BİN 185 ÇAĞRI

Güvenlik güçlerince kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele kapsamında 30 Ekim 2015 tarihinde açılan "Alo 140 Terör İhbar Hattı"na ülke genelinden bugüne kadar 612 bin 185 çağrı geldi.

Vatandaş ihbarları 338 teröristi yakalattı

33'Ü SAĞ YAKALANDI

Değerlendirilen ihbarlar sonucunda 305 terörist etkisiz hale getirilirken, 33 terör örgütü üyesi ise yakalandı.

Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensupları arasında, "www.terorarananlar.pol.tr" internet sitesinde yayımlanan kırmızı listeden 1, mavi listeden 2, yeşil listeden 6, turuncu listeden 4 ve gri listeden 29 olmak üzere 42 terörist yer aldı.

Yakalanan teröristler arasında ise mavi listeden 4, gri listeden 8 olmak üzere 12 terör örgütü üyesi bulunuyor.

PARA ÖDÜLÜ

Örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yardımcı olan vatandaşlara Ödül Komisyonunca para ödülü verilmesi uygun görüldü.

Öte yandan, teröristlerin yakalanması amacıyla 28 Ekim 2015'te kurulan "www.terorarananlar.pol.tr" internet sitesi, 1 milyon 178 bin 162 ziyaretçi tarafından 8 milyon 634 bin 933 kez görüntülendi.

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