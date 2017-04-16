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Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

Anayasa Değişikliği Referandumu'nda 'evet' oyu çıkmasının ardından vatandaşlar kutlama yapıyor.

16.04.2017 - 21:36
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Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

Vatandaşlar, "evet" kararını kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk oylamasını takip ettiği Huber Köşkü'nün bulunduğu Tarabya'da bir araya geldi.

ERDOĞAN LEHİNE SLOGANLAR

Burada "Dik Dur Eğilme Bu Millet Seninle", "Evet" ve "Recep Tayyip Erdoğan" afişleri açan vatandaşlar, "İşte Ordu İşte Komutan" ve "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratlarında bulundu.

Konvoyla Köybaşı Caddesi'ne gelen vatandaşlarsa klakson çalarak, coşkuya ortak oldu.

YURDUN DÖRT BİR YANINDA KUTLANIYOR

Öte yandan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin haricinde yurdun dört bir tarafında da vatandaşlar 'evet' coşkusunu yaşıyor.

Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

İstanbul

Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

Van

Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

Hatay

Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

Düzce

Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

Mardin

Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

Ankara

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