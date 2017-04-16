Vatandaşlar 'evet'i kutluyor

Vatandaşlar, "evet" kararını kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk oylamasını takip ettiği Huber Köşkü'nün bulunduğu Tarabya'da bir araya geldi.

ERDOĞAN LEHİNE SLOGANLAR

Burada "Dik Dur Eğilme Bu Millet Seninle", "Evet" ve "Recep Tayyip Erdoğan" afişleri açan vatandaşlar, "İşte Ordu İşte Komutan" ve "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratlarında bulundu.

Konvoyla Köybaşı Caddesi'ne gelen vatandaşlarsa klakson çalarak, coşkuya ortak oldu.

YURDUN DÖRT BİR YANINDA KUTLANIYOR

Öte yandan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin haricinde yurdun dört bir tarafında da vatandaşlar 'evet' coşkusunu yaşıyor.

İstanbul

Van

Hatay

Düzce

Mardin

Ankara