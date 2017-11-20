Vatikan'da pedofili skandalı

Dünyanın birçok farklı ülkesindeki kiliselerde ardarda patlak veren pedofili skandalları Vatikan'a da sıçradı. Daha önceki yazılarıyla Vatikan’ı sarsan İtalyan gazeteci Gianluigi Nuzzi yeni kitabı “Original Sin” ile de büyük bir polemiğin kapısını açtı.

Bir dönem oldukça tartışma konusu olan Vatikan'ın sapkılıkları bu kitap ile yeniden gün yüzüne çıktı. En son Papa 16. Benedikt'in istifasına neden olan bu pedofili suçlamaları büyük bir tartışmaya neden olacak.

VATİKAN'IN KİRLİ SIRLARI

Nuzzi yeni kitabında bu kez pedofili skandalı iddiasını gündeme taşıyor.1983 yılında 15 yaşında kaybolan Vatikan çalışanı Emanuela Orlandi’nin yanısıra Vatikan’da Papalara dahi sert sınırlar çizen bir derin devletin varlığı da tartışılan başlıklar arasında.

16 Kasım’da piyasaya çıkan Original Sin’in yayınlanmasının ardından Vatikan tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil.