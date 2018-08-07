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Vedat Milor: Kızımın gururu incindi

Vedat Milor, ABD’de doğup büyüyen kızı ile eve posta getiren bir memur arasında yaşananları Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 19:38..
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Kendisi yokken eve gelen postacıya kapıyı 16 yaşındaki kızı Ceylan’ın açtığını aktaran Milor, kimliği olmadığı için kızını azarlayan memurun, “Sen Türk’e benzemiyorsun. Sen yabancısın ve üstünde kimlik olmalı” dediğini kaydetti.

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ SAHİPLENMEYE ÇABA GÖSTERİYOR"

Yolda denk geldiği posta memurunun yaptıklarını kabul ettiğini ancak ‘hakaret etmediği’ savunmasında bulunduğunu ifade eden Milor, “Kızım her sene sınırlı sürede Türkiye’ye geldiği için Türkçe’yi iyi konuşmaya ve kültürü sahiplenmeye çaba gösteriyor. Bu doğal olarak gururunun incinmesine yol açtı. Bir posta memurunun küçük bir kıza 'sen Türkçe’yi düzgün konuşamıyorsun ve Türk’e benzemiyorsun' deme hakkı ve yetkisi var mı?” diye sordu.

Posta memurundan kızından özür dilemesini istediğini ancak olumsuz cevap aldığını da aktaran Milor’un Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

Vedat Milor: Kızımın gururu incindi

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